Rezygnacja z jedzenia mięsa to jedno z popularniejszych postanowień noworocznych

Veganuary to też organizacja, która zachęca ludzi do przejścia na dietę roślinną i wspiera ich w wytrwaniu w tym postanowieniu. Jej członkowie przekonują, że styczeń to najlepszy moment na wprowadzenie takich zmian. I nakłaniają, by dopisać dietę wegetariańską, a nawet wegańską, do listy noworocznych postanowień.

Jak przyznaje na łamach „The Guardian” Toni Vernelli, założycielka organizacji Veganuary, chętnych nie brakuje. Na stronie organizacji już ponad 100 tys. osób zadeklarowało, że w styczniu zaczynają swoją przygodę z dietą roślinną. „To dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku” – wskazuje Vernelli. Przewiduje, że po nowym roku liczba ta może sięgnąć nawet 350 tys. osób.

Do kampanii zachęcają również gwiazdy. Veganuary wsparł m.in. aktor Joaquin Phoenix. „Jeśli spojrzymy na kryzys klimatyczny, okrucieństwo branży spożywczej i czujemy się wobec tego bezradni, myślimy, że trzeba coś zrobić, to tu jest okazja, by pomóc. Właśnie teraz, próbując diety roślinnej w styczniu” – zachęcał aktor.

Do wegetariańskiego stycznia namawia również aktorka Alicia Silverstone. „Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że może zrobić coś więcej poza zaangażowaniem w segregowanie śmieci i oszczędzanie energii, że może mieć jeszcze większy wpływ na kondycję naszej planety, właśnie poprzez włączenie do swojego stylu życia diety roślinnej” – podkreśla aktorka.

Jak wynika z podsumowania organizacji, w 2019 roku wzięło udział w tej inicjatywie 250 tys. osób z ponad 159 krajów. Jak wskazują dalsze badania, 47 proc. z tych, którzy podjęli takie postanowienie, zdecydowało się pozostać przy diecie roślinnej.

Pośród 20 krajów, które najchętniej angażowały się w veganuary, znalazła się również Polska, która w zeszłym roku zajęła 18 miejsce.