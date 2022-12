Psycholożka: w okresie świąt działamy według schematów; czasem warto od nich odejść

W okresie świątecznym z reguły działamy według utartych schematów, pod presją czasową, rodzinną i społeczną. Czasem warto od nich odejść, pytając nie o to, co muszę, ale co chcę zrobić – radzi psycholożka z Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) w Katowicach prof. Katarzyna Ślebarska.