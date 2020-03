Psycholog: Jak radzić sobie ze stresem wywoływanym kwarantanną w domu?

vdu

Specjalista uznaje, że zbyt częste czytanie wiadomości powoduje stres, dlatego zaleca się, aby je sprawdzać nie częściej niż dwa razy dziennie.

„Można zmniejszyć lęk, powoli oddychając i wykonując inne czynności relaksacyjne, takie jak joga, ćwiczenia sportowe lub słuchanie muzyki. Chociaż obecna sytuacja może stanowić wiele wyzwań, można spojrzeć na nią pozytywnie – traktować ją jako okazję do nauki, rozwijania nowych umiejętności, spędzania więcej czasu z bliskimi osobami” – radzi Noreika.

Psycholog mówi, że praca zdalna stała się dla niektórych jeszcze większym wyzwaniem. Ludzie muszą stworzyć odpowiednie warunki do pracy, nie gubić rytmu codziennego, aby zakończyć pracę w czas.

„Miejsce pracy musi być zaciszne, z odpowiednim biurkiem i krzesłem. Praca na kanapie lub w innym nieodpowiednim miejscu może spowodować spadek wydajności. Podczas pracy należy usunąć wszelkie bodźce zewnętrzne i nie przechowywać w pomieszczeniu przedmiotów, które zwykle się nie znajdują w normalnym miejscu pracy, takich jak np. niemyte naczynia” – wyjaśnia Noreika.

Psycholog zaleca również pamiętać o swoim codziennym rytmie: dokładnym czasie wstawania rano, obiedzie, przerwach i zakończeniu pracy tak jak wcześniej. „Wyjść” z pracy należy zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

„Mimo że pracujesz i spędzasz wolny czas w domu, pamiętaj, aby zmienić swoje otoczenie: jeśli możesz, wyjdź na zewnątrz, poćwicz w domu, zajmij się swoim hobby. Znajdź zalety pracy w domu: unikanie korków codziennie rano i wieczorem czy niewydawanie pieniędzy w kawiarniach” – twierdzi psycholog.

Równie ważne jest unikanie napięć w rodzinie.

„Przede wszystkim członkowie rodziny powinni dzielić się obowiązkami. Powinno być jasne, kto będzie się bawił z dziećmi, czym one będą się zajmowały i jaki będzie ich codzienny rytm. Warto również uzgodnić wyraźne znaki umowne, aby pokazać, że się chce pobyć samemu. Ważne jest, aby dowiedzieć się, co czują dzieci i spróbować im pomóc. Dowiedz się, co ich martwi i unikając stresujących szczegółów wyjaśnij sytuację. Odpowiedz na wszystkie pytania swojego dziecka” – tłumaczy psycholog.