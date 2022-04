Przyjaciel Putina został aresztowany przez Ukraińców

Wiktor Medwedczuk został we wtorek aresztowany przez ukraińskie wojsko. W chwili aresztowania oligarcha miał na sobie ukraiński mundur wojskowy.

„Przeprowadzono operację specjalną dzięki Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. Zuchy! Szczegóły później. Chwała Ukrainie!” – napisał Wołodymyr Zełenski na Facebooku.

„Można być prorosyjskim politykiem i latami pracować dla państwa agresora. Być może ostatnio ukrywasz się przed wymiarem sprawiedliwości. Możesz nawet nosić ukraiński mundur wojskowy do kamuflażu… Ale czy pomoże ci to uniknąć kary? Zupełnie nie! Kajdany czekają na ciebie” – napisano we wpisie szefa ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa.

„Prorosyjscy zdrajcy i agenci rosyjskich tajnych służb, pamiętajcie – wasze zbrodnie nie przedawniają się. I kryjówki, gdziekolwiek są, znajdziemy! Dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom SBU, w szczególności śledczym i funkcjonariuszom kontrwywiadu, którzy wykonując polecenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wykazali się profesjonalizmem i przeprowadzili błyskawiczną i niebezpieczną wielowątkową operację specjalną w celu zatrzymania Medwedczuka …” – pisze szef SBU Iwan Bakanow.

„Żaden zdrajca nie uniknie kary i zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na mocy prawa Ukrainy” – oznajmił.

Podoliak: Medwedczuk może uratować życie tylko w więzieniu

Mychajło Podoliak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta, uważa, że ​​Wiktor Medwedczuk może uratować życie tylko w ukraińskim więzieniu.

„Aby przeżyć dzisiaj, Medwedczuk musi ukrywać się w ukraińskim więzieniu. Ma zagwarantowane długie więzienie. W Rosji może zostać zlikwidowany jako człowiek, który regularnie kłamał na temat nastrojów w Ukrainie, kradł pieniądze i ostatecznie stał się jednym z inicjatorów wojny” – zaznaczył Podoliak.

Wiktor Medwedczuk – bliski człowiek Putina

Wiktor Medwedczuk od wielu lat jest ważnym graczem na ukraińskiej scenie politycznej. Z wykształcenia jest prawnikiem. W latach 90. prowadził własną kancelarię. Do polityki wszedł w 1997 r., gdy otrzymał mandat deputowanego Rady Najwyższej. Rok później został przewodniczącym Zjednoczonej Socjaldemokratycznej Partii Ukrainy.

W 2002 r. został szefem administracji prezydenta Ukrainy, gdy władzę sprawował Leonid Kuczma. Stanowisko zajmował przez blisko trzy lata. Jego pozycja polityczna osłabła po pomarańczowej rewolucji. Wówczas ustąpił z funkcji przewodniczącego Zjednoczonej Socjaldemokratycznej Partii Ukrainy.

W późniejszych latach Medwedczuk jawnie wspierał Władimira Putina, z którym łączą go również personalne więzi. Prezydent Rosji jest ojcem chrzestnym jego córki Dariny.

Medwedczuk jest przeciwnikiem przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i zacieśniania stosunków z Zachodem. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. ponownie został wybrany do Rady Najwyższej z ramienia ugrupowania Opozycyjna Platforma – Za Życie, składającego się w dużej mierze z byłych polityków Partii Regionów Wiktora Janukowycza.

W maju zeszłego roku trafił do aresztu domowego w związku z podejrzeniem o zdradę stanu i próbę kradzieży surowców na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Później prokuratura poinformowała o wysunięciu wobec niego nowego podejrzenia o zdradę stanu i o sprzyjanie działalności organizacji terrorystycznej. Chodzi o związek z nielegalnymi dostawami węgla z separatystycznych republik w Donbasie na przełomie lat 2014 i 2015.

Oligarcha zbiegł z aresztu domowego cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję inwazji w Ukrainie.

Niezwykłe odkrycie w pałacu ukraińskiego oligarchy. Na terenie posiadłości ma… peron kolejowy

Na terenie okazałego pałacu Wiktora Medwedczuka, gdzie niedawno gościli dziennikarze Slidstvo.Info, w oczy rzuca się duży, przykryty zieloną siatką maskującą obiekt. Wygląda to jak szklarnia lub ogród zimowy. Ktoś zadał sobie wiele trudu, by ukryć to, co się tam naprawdę znajduje.

Okazało się, że pod siatką jest… prawdziwy peron kolejowy, a na peronie – wagon restauracyjny. Jak czytamy, całość jest prezentem urodzinowym dla oligarchy od jego żony Oksany Marchenko, która obecnie przebywa w Moskwie.

Na peronie są też szyny, ławeczki dla podróżnych oraz latarnie.

Na szynach znajduje się niebieski wagon restauracyjny z dużym, złotym napisem „Pullman”. „Tak nazywa się firma produkująca luksusowe samochody i wagony kolejowe. Takie wagony restauracyjne Pullman były popularne w ostatnim stuleciu, kiedy zamożni Europejczycy podróżowali koleją” – czytamy.

Po wejściu do wagonu oczy dziennikarzy przez chwilę wariują od ilości złoceń, jaskrawoczerwonego aksamitu i białych obrusów. „To bardziej muzeum niż wagon” – zauważają.

Wagon ma „salę główną” na około 40 osób, a także kilka oddzielnych pomieszczeń: kuchnię, przedział VIP i toaletę. Przy wejściu znajduje się bar, a na szklankach widać złocony herb Federacji Rosyjskiej.

Po lewej stronie baru znajduje się lampa stołowa. Jest to ekskluzywny produkt francuskiej marki Bronze D’Art Français, model o nazwie „Napoleon lll”. Podstawa lampy jest wykonana z zielonego marmuru, a ozdoby z czystego złota.

1/2⚡https://t.co/gcqkAFmyNK journalists show opposition Ukrainian politician Viktor Medvedchuk's "gold wagon" – an unusual gift from his wife Oksana Marchenko. The dining car stands on a real railway platform. pic.twitter.com/Fci6nmBE2D — Flash (@Flash43191300) March 13, 2022

Meble są ozdobione aksamitem i innymi drogimi tkaninami, a światła włącza się, naciskając przyciski dotykowe. Na dachu znajduje się… witraż.

Obok złotego samowaru, który na reporterach robi szczególne wrażenie, jest wejście do przedziału dla VIP-ów. Jest on podobny do tradycyjnych przedziałów w pociągach, tylko znacznie bardziej luksusowy. Po naciśnięciu drewnianego przycisku na stolik opuszcza się telewizor.

Złoto jest wszędzie, także w toalecie oraz w kuchni wagonu.

Dziennikarzom ukraińskiego portalu śledczego Slidstvo.Info udało się dotrzeć do mężczyzny, który brał udział przy tworzeniu wagonu. Jak mówi, nie jest to oryginalny wagon Pullmana, ale niemal identyczna kopia, którą Medwedczuk otrzymał od żony 7 sierpnia 2021 r.

Wagon powstawał około roku, a w prace nad nim było zaangażowanych niemal sto osób. Pod nim ma znajdować się dodatkowo duża kuchnia oraz spiżarnia do przechowywania żywności.

Trudno oszacować całkowity koszt takiego wagonu, ale patrząc na kolejne detale, suma musi być naprawdę zawrotna.

Sprawę skomentowali urzędnicy ukraińskiej kolei.

„Pracujemy na pełnych obrotach, aby ewakuować ludzi, także tych, którzy mają problemy z poruszaniem się samodzielnie oraz dzieci, więc jeszcze jeden wagon się przyda” – powiedzieli.