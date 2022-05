Procedura zmiany pisowni imienia i nazwiska, znaki diakrytyczne – ulotki EFHR

Powyższa ustawa legalizuje możliwość pozytywnego ubiegania się o przywrócenie oryginalnej pisowni nazwisk i imion mniejszościom narodowym. Jednak nie rozwiązuje ona nadal kwestii związanych z zapisem znaków diakrytycznych. W związku z tym nasza Fundacja w dalszym ciągu apeluje o rozszerzenie tego aktu prawnego. Zwracamy się dlatego do Państwa z prośbą o dołączenie do naszej inicjatywy „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk”. Za naszym pośrednictwem bezpłatnie można wszcząć procedury zmiany imienia i/lub nazwiska. Dzięki takim pozwom przekonamy rządzących do zmiany obowiązującego w tej kwestii prawa.

W styczniu 2022 roku nasza Fundacja wygrała pierwszą sprawę w zakresie zmiany pisowni polskiego nazwiska ze znakiem diakrytycznym. Wierzymy, że to dopiero początek zmian.

(Więcej informacji na temat tej sprawy znajdą Państwo pod tym linkiem: https://www.efhr.eu/2022/02/04/sprawa-znakow-diakrytycznych/)

O procedurze ubiegania się o zmianę zapisu imienia i nazwiska możecie Państwo przeczytać w naszych ulotkach. Pierwsza z nich przedstawia procedurę zmiany pisowni imion oraz nazwisk na podstawie ustawy (zachęcamy do lektury ulotki pt. „Nowa ustawa ułatwia procedurę zmiany pisowni imion i nazwisk”. Link: https://bit.ly/3yZsK45).

Druga z nich poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym znaków diakrytycznych nieobjętych ustawą (ulotka pt. Kampania „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk”. Link do ulotki: https://bit.ly/3lNRmFf). Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Więcej informacji na temat spraw pisowni imion i nazwisk można znaleźć na stronie: https://www.efhr.eu/sprawy-pisowni-imion-i-nazwisk/.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu drogą mailową na adres info@efhr.eu lub telefonicznie pod numerem + (370) 691 50 822.