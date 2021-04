Prezydent RP odda we wtorek hołd ofiarom zbrodni katyńskiej

13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

– Jutro o godz. 11 (12 czasu litewskiego) pod Pomnikiem Katyńskim na warszawskiej Starówce pan prezydent odda hołd ofiarom sowieckiej zbrodni – powiedział Wojciech Kolarski. Dodał, że w tym roku, podobnie jak w poprzednim, z uwagi na pandemię i obostrzenia sanitarne uroczystości będą miały bardzo kameralny charakter.

– Prezydent tego dnia będzie pod pomnikiem, a wieczorem fasada Pałacu Prezydenckiego zostanie podświetlona, by upamiętnić międzynarodowy dzień pamięci o naszych rodakach zamordowanych w Katyniu – zaznaczył minister.

Poinformował ponadto, że Andrzej Duda przekaże przesłanie z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, skierowane do wszystkich tych, którzy pomimo pandemii, zachowując wszystkie rygory sanitarne, będą w wielu miejscach w Polsce upamiętniali rodaków zamordowanych w Katyniu. Przesłanie zostanie we wtorek umieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w roku 2007. Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, Kalininie (obecnie Twer) i Charkowie.(PAP)