Prezydent Litwy zainicjował wydanie Konstytucji w alfabecie Braille’a

„Z okazji Dnia Konstytucji cieszę się, że mogę zaprezentować zaktualizowane wydanie najważniejszego prawa Litwy – Konstytucji Republiki Litewskiej w alfabecie Braille’a” – cytowany jest prezydent w komunikacie. „To nie tylko ważny element obchodów nadchodzącego stulecia działalności Litewskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących, ale także istotny krok w kierunku zapewnienia dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami” – dodał.

Konstytucja w alfabecie Braille’a została przygotowana we współpracy z grupą wydawniczą centralnej jednostki Litewskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących.

Jak podano w komunikacie, jednym z głównych celów wizji dobrobytu prezydenta jest „zmniejszanie marginalizacji, zapewnienie równych szans dla każdego obywatela Litwy, aby mógł realizować swoje cele oraz żyć z godnością i samodzielnie”.

Od 2021 roku roczne przemówienia prezydenta są prezentowane w łatwym do zrozumienia języku, a od 2020 roku tłumaczone na język migowy.

Z inicjatywy G. Nausėdy Konstytucja Litwy została również opracowana w 2023 roku w łatwym do zrozumienia języku i przetłumaczona na litewski język migowy.

Obecna Konstytucja Republiki Litewskiej została przyjęta 25 października 1992 roku w referendum.