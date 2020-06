Premier RP: gra This War of Mine wejdzie na listę nieobowiązkowych lektur szkolnych w Polsce

Do kanonu lektur nieobowiązkowych ma zostać wpisana gra komputerowa. Chodzi o „This War of Mine” polskiej firmy „11 bit studios”.

Premier, który odwiedził siedzibę firmy, podkreślił, że Polska nie ma nagromadzonego przez lata kapitału, dlatego należy szukać nowych obszarów w gospodarce. – Musimy poprzez naszą kreatywność, innowacyjność, wyszukiwać nowe tematy, nowe branże – mówił.

Jako jedną z takich branż wskazał branżę gamingową, do której – jak podkreślał – rząd stara się „dopasować” system, w tym system kształcenia programistów. Mateusz Morawiecki stwierdził, że studia gamingowe takie jak „11 bit studios” to „oczka w głowie” polskiej gospodarki.

Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim twórcom gier komputerowych za to, że rozsławiają imię Polski na świecie i tworzą nową branżę, która jest na świecie warta już 150 mld dolarów. Szef rządu zaznaczył, że za kilka lat ta suma ma się podwoić.

„Polacy stają się kreatorami tej nowej rzeczywistości gospodarczej, która w nowym, coraz bardziej cyfrowym świecie będzie coraz ważniejsza” – powiedział szef rządu.

„Poprzez włączanie gier również do systemu szeroko rozumianej edukacji będziemy w stanie poszerzyć granice naszej wyobraźni, a poprzez to również wnieść coś nowego do kultury nie tylko Polski, ale kultury całego świata” – dodał.

„Gry komputerowe wchodzą już do kanonu polskiej kultury i warto to wykorzystać. Dlatego my również dzisiaj rozważamy, żeby treści z tych gier wchodziły do lektur nieobowiązkowych” – podkreślił premier we wpisie na Twitterze.

🎥 "Gry komputerowe wchodzą już do kanonu polskiej kultury i warto to wykorzystać. Dlatego my również dzisiaj rozważamy, żeby treści z tych gier wchodziły do lektur nieobowiązkowych" – premier @MorawieckiM w @11bitstudios.



➡️ Cała wypowiedź: https://t.co/tZFWNmKTVE pic.twitter.com/ATMOPMnwdM — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 18, 2020

Prezes „11 bit studios” Grzegorz Miechowski podkreślał, że gry są dziełem kultury i operują językiem natychmiast zrozumiałym dla młodego człowieka.

„Od dzisiaj możemy powiedzieć naszym dzieciom w szkołach czy następnemu pokoleniu, że ta książka jest przeczytania, ale i że ta gra jest warta zagrania. Bo to jest kawałek naszej kultury polskiej i światowej. Język gier jest czymś nowym dla kultury, ale też niezwykle wartościowym, bo oferuje nowe narzędzia, które nie były wcześniej dostępne” – mówił prezes firmy.

Gra „This War of Mine” ma zostać umieszczona na liście lektur szkolnych dla uczniów szkół średnich w Polsce od roku szkolnego 2020/2021. Gra to pełna dylematów moralnych historia cywili walczących o przetrwanie podczas konfliktu zbrojnego. Opowiada o okropnościach wojny, ludzkim cierpieniu i ciężarze, jaki na swych barkach dźwigają stający w obliczu zagrożenia życia.