Powrót do szkoły bez stresu: jak pomóc dziecku opanować niepokój?

Sen – fundament równowagi

– Sen bezpośrednio wpływa na stabilność emocjonalną. Kiedy dziecko śpi wystarczająco długo, jego układ nerwowy działa stabilniej, dzięki czemu łatwiej znosi stres – podkreśla E. Ramaškienė.

Specjalistka przypomina, że niedobór snu pogarsza koncentrację, osłabia kontrolę emocji i zwiększa ryzyko lęku. W praktyce oznacza to konieczność zadbania o regularne 8–10 godzin snu u dzieci w wieku szkolnym oraz stałe pory kładzenia się spać – także w weekendy.

Codzienny ruch obniża napięcie

– Aktywność fizyczna to jeden z najprostszych sposobów redukcji stresu, bo pobudza wydzielanie endorfin – „hormonów dobrej kondycji psychicznej” – mówi farmaceutka.

Nie chodzi o sport wyczynowy. Wystarczą spacery, jazda na rowerze, taniec czy zabawy na świeżym powietrzu. Kluczowe, by aktywność była przyjemna, wtedy ma szansę stać się nawykiem.

Zbilansowana dieta zamiast „magicznych” suplementów

– Sposób żywienia bezpośrednio wpływa na samopoczucie i zdrowie – zaznacza E. Ramaškienė.

W menu dziecka powinny się znaleźć białko, zdrowe tłuszcze, węglowodany złożone oraz witaminy i minerały.

W wielu przypadkach, aby wzmocnić układ nerwowy, nie trzeba od razu sięgać po suplementy – często wystarczy zadbać o regularne, urozmaicone posiłki. Jeśli rodzice rozważają suplementację, najpierw warto wykonać podstawowe badania krwi i skonsultować się z lekarzem.

O suplementach – kiedy mają sens?

Magnez. Może wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, zmniejszać uczucie zmęczenia i dbać o równowagę elektrolitową oraz pracę mięśni. Naturalne źródła: orzechy, pestki dyni i słonecznika, szpinak, brokuły, produkty pełnoziarniste.

Witaminy z grupy B. Uczestniczą w przemianach energii, wspierają układ nerwowy i sercowo-naczyniowy, sprzyjają wytwarzaniu czerwonych krwinek. Ich źródła to m.in. jaja, mięso, nabiał, rośliny strączkowe, pełne ziarna.

Kwasy omega-3. Wspierają pracę serca, wzroku, funkcje mózgu i równowagę emocjonalną. Występują w tłustych rybach (łosoś, makrela, śledź) oraz w siemieniu lnianym, nasionach chia, orzechach włoskich.

Witamina D. Nazywana „witaminą słońca” – wspiera odporność i wpływa na regulację nastroju. Jej niedobór wiąże się z gorszym samopoczuciem i większym poziomem lęku. Źródła: żółtka jaj, tran, mleko, tłuste ryby; w okresie mniejszej ekspozycji na słońce lekarz może zalecić suplementację.

Najważniejsze dla rodziców: utrzymanie stałego rytmu dnia, zachęcanie do codziennego ruchu, dbanie o regularne, pełnowartościowe posiłki oraz uważność na emocje dziecka. Jeśli niepokój utrzymuje się, nasila lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się z pediatrą lub psychologiem.