Post ścisły – co można jeść w Środę Popielcową?

Post ścisły ma charakter ilościowy (łac. ieiunium) i jakościowy (łac. abstinentia), co w łacinie przedstawia się jako ieiunium et abstinentia. Nie polega na głodówce, a na ograniczeniu liczby posiłków spożywanych w ciągu dnia do jednego sytego i dwóch niepełnych (należy zaplanować coś lekkiego na śniadanie i kolację oraz bardziej obfity i pożywny obiad) oraz powstrzymaniu się od jedzenia określonych produktów spożywczych. Dla katolików post jest rodzajem pokuty i ofiary.

Popielec w kalendarzu katolickim, jest dniem szczególnym, gdyż rozpoczyna okres Wielkiego Postu i wyczekiwania na Święta Wielkanocne. W tym czasie powinniśmy powstrzymać się od imprez i obfitych posiłków. Środa Popielcowa to czas tzw. postu ścisłego. Oznacza to, że w ciągu całego dnia można zjeść jeden posiłek do syta i dwa dla posilenia się. Wierni nie jedzą tego dnia potraw mięsnych.

Czego nie powinno się jeść w post?

Podczas postu należy wykluczyć z jadłospisu wszelkie posiłki mięsne oraz krew, mózg, szpik, słoninę nietopioną i ekstrakty z mięsa. Niedozwolone jest także spożywanie zup przygotowywanych na wywarach mięsnych lub kostnych. Wielu katolików tego dnia rezygnuje także ze słodyczy i alkoholu.

Post ścisły – co można jeść?

Podczas trwania ścisłego postu w kościele katolickim nie zabrania się spożywania jaj, nabiału i rozmaitych przypraw. Wolno jeść ryby i owoce morza, żaby, ślimaki, kasze i zboża. Dozwolone są wszelkie warzywa, owoce i grzyby. Poleca się jedzenie lekkich dań jarskich, chudych zup i sałatek.

Doskonałym przykładem tego, co można jeść w ścisły post, są potrawy ze śledzi. Można je jeść w oleju, z dodatkiem śmietany, w formie sałatki śledziowej z burakami, ogórkiem lub ziemniakami. Na obiad zjeść można pierogi ruskie, z kaszą gryczaną, kapustą, szpinakiem i serem feta, truskawkami, jagodami, wiśniami czy innym bezmięsnym nadzieniem. Dobrym rozwiązaniem są też kluski śląskie, kopytka, naleśniki i inne dania mączne oraz placki ziemniaczane.