Portal TVP Wilno w nowej odsłonie

— Nowy design naszej strony został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o naszych czytelnikach i odbiorcach treści w Internecie. Zgodnie z założeniami projektu, strona miała być minimalistyczna, intuicyjna, przejrzysta, łatwa w obsłudze i spójna z naszą identyfikacją wizualną. Myślę, że udało nam się sprostać temu wyzwaniu i unowocześnić nasz portal — zaznacza Ewelina Borkowska, kierownik Redakcji Mediów Interaktywnych.

Nowością jest formularz kontaktowy. Dzięki niemu użytkownicy mają możliwość przesyłania informacji, zdjęć oraz materiałów wideo z bieżących wydarzeń, które chcieliby nagłośnić na stronie wilno.tvp.pl, w mediach społecznościowych TVP Wilno lub w serwisie informacyjnym „Info Wilno”.

Nową funkcjonalnością jest także stworzone w j. polskim kalendarium imprez w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Dotyczy ono głównie aktualnych wydarzeń kulturalnych i społecznych takich jak: koncerty, dyskusje, premiery filmowe, wystawy, zbiórki, różnego rodzaju inicjatywy społeczne, co może być dobrym narzędziem do zarządzania swoim wolnym

czasem.

— Kalendarium wydarzeń to kolejny krok w odpowiedzi na potrzeby naszych odbiorców. Od tej pory zarówno mieszkańcy, jak też sympatycy Wilna i Wileńszczyzny, mają łatwy i przyjazny (z ang. „user friendly”) dostęp do skondensowanej wiedzy o tym, co się dzieje i będzie działo oraz dotyczyło polskiej społeczności na Litwie — tłumaczy kierownik działu.

Koordynatorka zaznacza, że użytkownicy korzystają z serwisu o różnych porach dnia, dlatego podjęto decyzję o wprowadzeniu trybu dziennego, charakteryzującego się jasnym tłem i ciemnym tekstem, a także nocnego, pozwalającego na czytanie w ciemnych pomieszczeniach bez nadmiernego obciążenia oczu.

Projektując witrynę zadbano o to, aby całość była responsywna i dostosowana do urządzeń mobilnych.

TVP Wilno to kanał Telewizji Polskiej dedykowany Polakom na Litwie oraz mieszkańcom Republiki Litewskiej zainteresowanym Polską. Kanał można oglądać na terytorium całego kraju oraz w Internecie.

Źródło: TVP Wilno