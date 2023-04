Porady na zdrowie. Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca jest niezbędny do utrzymania odpowiedniego krążenia krwi w organizmie. Zaburzenia rytmu serca (arytmia) to dolegliwość, którą cechuje przyśpieszenie, zwolnienie i nieregularność w jego funkcjonowaniu. U niektórych pacjentów zaburzenie to przebiega zupełnie bezobjawowo, natomiast u innych bywa stanem zagrażającym życiu.