Porady na zdrowie. Toczeń

Toczeń rumieniowaty układowy to jedna z układowych chorób tkanki łącznej, których przyczyną jest skierowanie układu odpornościowego przeciwko własnemu organizmowi. Słowo „układowy” bierze się stąd, że dochodzi do uszkodzenia wielu tkanek i narządów. W toczniu rumieniowatym układowym najczęściej towarzyszą charakterystyczne rumieniowe zmiany skórne. Zajęte są stawy i nerki, ale zmiany chorobowe mogą dotyczyć każdego narządu i tkanki. Choroba ma wiele różnych objawów, a także bardzo zróżnicowany przebieg – od postaci dość łagodnych, stanowiących większość przypadków, do ciężkich, nawet zagrażających życiu.