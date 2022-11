Porady na zdrowie. Sposoby na odzyskanie kontroli nad menopauzą

Był czas, w którym menopauza stanowiła słowo zakazane. Znano ją jako zmianę, która oznaczała uderzenia gorąca, wahania nastroju, utratę libido i ogólne pogorszenie stanu skóry, włosów i ciała. Nie było w tym nic, co można by świętować, a już na pewno się o tym nie mówiło. Teraz jest inaczej. To słowo stało się częścią naszego słownictwa. W przypadku każdej kobiety proces ten wygląda i jest odczuwany inaczej, a trzy kluczowe etapy: perimenopauza, menopauza i postmenopauza, przynoszą indywidualne wyzwania.