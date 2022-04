Porady na zdrowie. Pokochaj swoje serce

Serce, choć samo służy do kochania, potrzebuje miłości i troski. Choroby układu sercowo- naczyniowego zostały uznane za jedną z głównych przyczyn zgonów w skali świata. Już dziś udaje się je skutecznie leczyć, a im wcześniej zostaną zdiagnozowane, tym lepsze są rezultaty terapii. Co ważne, aż 80% przypadków zachorowań ma związek z niewłaściwym stylem życia, a to oznacza, że przestrzegając zaleceń profilaktycznych, można tych schorzeń uniknąć.