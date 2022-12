Porady na zdrowie. Osteoporoza

Kiedy dochodzi do znacznego osłabienia struktury kości, stają się one kruche i łamliwe - schorzenie to nosi nazwę osteoporozy. Osteoporoza została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę cywilizacyjną, w konsekwencji czego zwiększa się częstość występowania złamań. A można im łatwo zapobiec. Wystarczy dbać, by w codziennej diecie była odpowiednia ilość wapnia, witaminy D i białka.