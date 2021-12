Porady na zdrowie. Omikron – nowy wariant koronawirusa

Omikron to wariant koronawirusa po raz pierwszy wykryty w listopadzie 2021 r. w Afryce. Uwagę zwróciła przede wszystkim wysoka liczba mutacji na powierzchni patogenu i jego wysoki potencjał zakaźny. Kolejne istotne kwestie w kontekście wariantu Omikron to towarzyszące zakażeniu objawy oraz skuteczność szczepionek w walce z wirusem. Co wiemy o wariancie Omikron?