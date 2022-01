Porady na zdrowie. Mózg – najważniejszy ludzki organ

Nasz mózg jest pełen sekretów, które wciąż czekają, aby je odkryć i zrozumieć. Zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę kryje się pod naszą czaszką? Mózg to najważniejszy organ w naszym ciele. O chorobach, które go trawią mówi się bardzo rzadko.