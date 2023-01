Porady na zdrowie. Jaskra

Jaskra to choroba oczu, która nieleczona doprowadza do uszkodzenia i zaniku nerwu wzrokowego, a w efekcie nieodwracalnej ślepoty. Na jaskrę cierpi ponad 70 milionów ludzi na świecie i ponad 6 milionów jest z tego powodu niewidomych. Jeszcze nie do końca wyjaśnione są przyczyny powstawania wszystkich postaci tej choroby. Niestety, jaskra najczęściej rozwija się powoli i przez długi czas nie daje objawów. Warto więc dowiedzieć się, jak powstaje jaskra i kto jest na nią narażony.