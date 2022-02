Porady na zdrowie. Hormony i ich wpływ na życie człowieka

Nasze emocje wynikają z tego, co się dzieje wokół. Ale nie tylko… Zwłaszcza dla kobiet źródłem wielu wylanych łez, a także wielu wypowiedzianych w złości słów - jest to, co dzieje się w ich ciele. Czasem, kiedy rządzą nami hormony, trzeba im na to pozwolić, a czasem przywołać je do porządku.