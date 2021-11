Porady na zdrowie. Gorączka – samoobrona organizmu

Gorączka to podwyższona do co najmniej 38°C temperatura ciała. Pojawia się jako reakcja obronna organizmu, który został objęty stanem chorobowym wywołanym przez bakterie, wirusy. Gorączka to nie jest choroba, więc nie należy traktować jej jak wroga. Do pewnego momentu jest ona naszym sprzymierzeńcem w walce z chorobą.