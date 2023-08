Porady na zdrowie. Dbanie o oczy

Pogorszenie ostrości widzenia po czterdziestce jest naturalnym procesem, na który jednak mocno wpływa nasz styl życia. Oko z wiekiem traci nieco zdolność akomodacji. Nie może dostosować swojego układu optycznego do potrzeb. Co robić, by nasze oczy nie były tak zmęczone?