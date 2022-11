Porady na zdrowie. CBD zawarty w konopii

Stosowanie kannabinoidów zawierających ekstrakty roślinne sięga 500 lat przed naszą erą. Jednak dopiero w ostatnich dekadach przyciągnęło uwagę naukowców. CBD to skrót od kannabidiolu, czyli związek organiczny z grupy kannabinoidów, występujący w dużym stężeniu w konopiach siewnych, nazywanych też przemysłowymi. Nie ma żadnych właściwości odurzających w przeciwieństwie do zawartego w konopiach indyjskich tetrahydrokannabinolu THC. Za to jak pokazują kolejne badania i eksperymenty korzystnie oddziałuje na wiele procesów zachodzących w organizmie: uśmierza ból, przeciwdziała stanom zapalnym, osteoporozie i nowotworom, chroni układ krążenia i nerwowy, ułatwia zasypianie oraz koi lęki.