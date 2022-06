Poradnik Człowieka Sukcesu

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w latach 2019-2022 realizowało międzynarodowy projekt Erasmus+ który jednoczył młodych ludzi z czterech krajów europejskich: Polski, Francji, Rumunii i Litwy.

Celem projektu było zwrócenie uwagi młodzieży na fundamentalne prawdy: wytrwała praca jest gwarantem sukcesu, czas jest niezwykle wartościowy i marnując go bezmyślnie – tracimy pieniądze. Powrót do tych wartości, jakimi są „praca” i „czas” znalazł odzwierciedlenie w nazwie projektu „Praca to sukces, a czas to pieniądz, czyli powrót do korzeni” („Work is success, time is money; return to the roots.”). Oczekiwanym rezultatem jest przygotowany przez młodzież „Poradnik człowieka szczęśliwego” oparty na doświadczeniach uczestników z różnych krajów. Podczas pandemii realizacja projektu została wstrzymana, dlatego część projektu odbyło się zdalnie. Uczniowie z wszystkich krajów przeprowadzili wywiady z wybranymi uprzednio przez siebie ludźmi sukcesu. Ludzie sukcesu, ludzie szczęśliwi w rozumieniu tego projektu to nie tylko ludzie sukcesu finansowego, ale także zwyczajni ludzie cieszący się powszechnym autorytetem w środowisku lokalnym.

Do tych wywiadów zostały wybrane osoby reprezentujące trzy pokolenia wiekowe i trzy kategorie ludzi sukcesu: 1. Ludzie szczęśliwi, 2. Ludzie biznesu. 3. Ludzie, którzy powrócili do normalnego życia po różnego rodzaju uzależnieniach (np. alkohol, narkotyki). Były stworzone trzy grupy uczniów, którzy przeprowadzili wywiady w tych kategoriach, przeanalizowali odpowiedzi i stworzyli poradniki na każdą kategorię. Następnym etapem zostało stworzenie wspólnego międzynarodowego poradnika https://view.genial.ly/62a1eb2248b0020011dced20/presentation-final-international-guide w którym swoje miejsce znalazły uniwersalne porady założone podczas warsztatów grupy uczniów JPII.

10 PORAD CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWEGO:

PORADA NR 1.

WIARA – WIERZYĆ

Wiara ma wiele wcieleń, dlatego warto się w niej odnaleźć, odnaleźć własne źródła wiary.

„Należy czcić Boga, gdyż on jest wszędzie i we wszystkich”.

„W życiu zawsze można się odwołać do Boga. Jestem kimś, kto wysłucha i poradzi nawet w najtrudniejszej i najciemniejszej sytuacji”.

PORADA NR. 2

RODZINA – POLEGAĆ NA RODZINIE

Podobnie jak wiara i Bóg, rodzina może być wsparciem w najtrudniejszych chwilach życiowych oraz dawać wiele szczęścia na co dzień.

,,Uzależnienie może być tunelem bez światła w końcu. Gdy tak się dzieje, można się odwołać do rodziny i najbliższych – te osoby na pewno znajdą rozwiązanie i pomoc‘‘.

,,Szczęście to, gdy rodzina jest zdrowa i widzę ją szczęśliwą na co dzień‘‘.

PORADA NR. 3

WARTOŚCI – MIEĆ WARTOŚCI

Ważne jest zbudować indywidualną piramidę wartości której będzie się przestrzegało i szanowało.

,,Nie należy przez całe życie dążyć do rzeczy materialnych, ponieważ prawdziwe szczęście wynika z wartości niematerialnych”.

PORADA NR. 4

WOLNOŚĆ – BYĆ WOLNYM

W piramidzie wartości wolność powinna zająć wysokie miejsce, gdyż otwiera wiele możliwości w różnych dziedzinach, pomaga w samorealizacji. Warto jednak pamiętać, że wolność ma swoje granice, których nie można nadużywać.

„W wychowaniu dziecka ważna jest wolność. Dziecko lub nastolatek powinien mieć wolność wyboru, lecz współodpowiedzialny za całą rodzinę”.

PORADA NR. 5

WYBÓR – DOKONAĆ WYBORU

Człowiek jest osobą wolną, więc opłaca się dokonywać wyboru, gdyż od wyboru zależy racja istnienia.

,,Otoczenie zawsze ma wielki wpływ na człowieka. Nie zważając na okoliczności, zawsze ma się także wybór, z jakimi ludźmi się przebywa lub mieszka. Dobrawszy odpowiednie grono najbliższych, szczęście przyjdzie o wiele łatwiej”.

PORADA NR. 6

OPTYMIZM – BYĆ OPTYMISTĄ

Warto umieć nawet w złych sytuacjach odnaleźć coś dobrego, bo optymistyczne nastawienie sprawia, że robimy krok do przodu, nie zatrzymujemy się, nie zważając na nic i odczuwamy pozytywne emocje.

,,Jest jedna uniwersalna porada: zawsze robić krok do przodu. Nigdy nie iść do tyłu. Ogółem w biznesie, gdy się stoi nad przepaścią i musi się skoczyć ze spadochronem, to lepiej jest zrobić ten krok do przodu, nawet jeżeli się nie umie lądować, to o wiele lepiej jest zrobić krok do przodu niż się poddać”.

,,Nawet jak jest źle, zawsze będzie dobrze, bo po nocy przychodzi dzień”.

PORADA NR. 7:

OTOCZENIE – ODNALEŹĆ SIĘ W OTOCZENIU

Otoczenie ma wielki wpływ na nas, więc musimy przebywać w odpowiednim dla nas środowisku, w którym czujemy się bezpiecznie i komfortowo.

,,Szczęście jest dookoła tylko, trzeba go umieć odnaleźć. Pozytywne myślenie, kolory pięknego świata, szczęśliwe dzieci, rodzina – chyba to jest szczęście. Szczęście – to co robisz, co lubisz robić.”

,,Pamiętać o przeszłości, planować przyszłość i czuć to, co jest teraz. Oczywiście, nie powiedziałbym: Żyć jednym mgnieniem”, ale czuć, że jest się naprawdę tutaj i całe nasze otoczenie jest się w stanie zrozumieć, a nawet wchłonąć.”

PORADA NR. 8

PRACA – PRACOWAĆ

Praca to ogromny wysiłek, który może zaowocować i przynieść zadowalające wyniki, dlatego ciężka praca to podstawa, jeżeli chce się osiągnąć szczęście.

„Należy pamiętać o tym, że to, co robimy dzisiaj, będzie miało skutki w przyszłości”.

„Praca 24/7 – i tutaj nie żartuję, jeżeli chce się coś osiągnąć, to ciężka praca to podstawa”.

PORADA NR. 9

HOBBY – KSZTAŁCIĆ SIĘ POPRZEZ ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ

Odnalezienie siebie poprzez dowiadywanie się nowych rzeczy i aktywność w zajęciach, które nas kształcą i fascynują – to podstawa do pracy nad sobą, a co za tym idzie – i do szczęścia.

„Również pomaga mi śpiew, gdyż lubię bardzo śpiewać i śpiewam”.

PORADA NR. 10

DOŚWIADCZENIE – POLEGAĆ NA DOŚWIADCZENIU

Najlepsza nauka życiowa to doświadczenie, gdyż poprzez zdobywanie doświadczenia uczymy się o tym, jakich błędów nie warto popełniać i jak powinniśmy się zachować.

„Na człowieka uzależnionego niestety mogą nie działać zwykłe słowne porady i upomnienia. Najbardziej efektywne są rozmowy z prawdziwymi świadkami, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem trafiają do serca i zmuszają do namysłu.”