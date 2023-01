Ponad pół tysiąca podejrzanych o pomoc w nielegalnej migracji z Białorusi i Litwy

Chodzi zarówno o granicę z Białorusią, czyli wewnętrzną granicę UE, jak i próby przemytu ludzi przez granicę litewsko-polską, czyli wewnętrzną granicę unijną.

Jak wynika ze statystyk Podlaskiego Oddziału SG, w 2022 roku na granicy z Białorusią zatrzymano 362 tzw. kurierów. Zwykle są to kierowcy, którzy przyjechali po odbiór osób, które nielegalnie dostały się do Polski, by je przewieźć w głąb kraju lub do Europy Zachodniej. Dokładnie tyle samo osób podejrzanych o pomocnictwo na granicy z Białorusią zatrzymano w 2021 roku.

Wzrost liczby prób i zatrzymań widać na granicy z Litwą. W ubiegłym roku było to 145 osób, zaś w 2021 – prawie trzy razy mniej.

Wśród zatrzymanych tzw. kurierów dominowali obywatele Gruzji, Białorusi, Ukrainy i Polski, ale też np. Syryjczycy z niemieckimi dokumentami pobytu. „Niejednokrotnie dochodziło do bardzo niebezpiecznych sytuacji, kiedy to organizatorzy nielegalnego przekroczenia granicy, przewożąc już grupy migrantów, ryzykowali ich życie nie zatrzymując się i uciekając z miejsca kontroli” – dodała mjr Zdanowicz.

Straż Graniczna podkreśla, że proceder ma charakter zorganizowany; migranci próbujący nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę już od początku podróży współdziałają z organizatorami zamieszkałymi poza Unią Europejską, a ci współpracują ze służbami granicznymi Białorusi.

„Koszt +usługi+ polegającej na przewiezieniu migranta z Moskwy do Niemiec, waha się od 5 do 8,5 tys. dolarów od osoby” – powiedziała rzeczniczka POSG. Migranci, którzy nielegalnie trafiają do Polski z Litwy, najczęściej zabierani są przez kurierów już na Litwie. W większości są to osoby, które – po nielegalny przekroczeniu granicy – tam złożyły wnioski o ochronę międzynarodową, a potem samowolnie opuściły otwarte litewskie ośrodki dla cudzoziemców