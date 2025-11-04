Ponad 700 mln aktywnych użytkowników Spotify

W okresie lipiec–wrzesień przychody Spotify zwiększyły się o 7 proc., do 4,3 mld euro, przekraczając własną prognozę spółki na poziomie 4,2 mld euro. Jak zaznaczono w komunikacie, wzrost napędzał przede wszystkim przyrost płatnych subskrypcji, podczas gdy przychody reklamowe obniżyły się.

– „Biznes jest zdrowy” – oświadczył założyciel i dyrektor generalny Daniel Ek, który od stycznia przekaże obowiązki dwóm współpracownikom: dyrektorowi ds. produktu i technologii Gustavowi Soderströmowi oraz dyrektorowi ds. biznesu Alexowi Norströmowi. Od 2026 roku D. Ek obejmie funkcję wykonawczego przewodniczącego spółki.

Spotify spodziewa się, że do końca 2025 roku osiągnie 745 mln aktywnych użytkowników oraz 289 mln płatnych abonentów.