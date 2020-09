Pomysł na niedzielę: wycieczka trekkingowa na pograniczu polsko-litewskim

„Będziemy wędrować po ścieżkach spacerowych lub szlakach leśnych, jak również po asfaltowych ścieżkach o łącznym czasie marszu od 3 do max. 5 godzin (ok. 20 km) – specjalne przygotowanie nie jest konieczne. Podczas pieszej wędrówki na trasie przewidziane są przystanki z przekąskami, herbatą, wodą i owsianką. Na trasie będą Państwo mogli doświadczyć piękna otaczającej przyrody, spokoju ducha, życzliwości współtowarzyszy podróży i satysfakcji. Państwa wysiłek zostanie nagrodzony przyjaznymi dla środowiska prezentami i dyplomami” – zachęca Interreg do udziału w planowanym wydarzeniu.

Wycieczka odbędzie się w dniu 20 września (niedziela) w godzinach od 9:00 do 11:00, a miejscami startu będą miejscowości Ivoškai na Litwie oraz Zelwa w Polsce. „Zabierzmy rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy, sąsiadów, zwierzęta domowe i przyjeżdżajmy (…), aby spędzić miło czas, spacerując i świętując jednocześnie” – zachęcają organizatorzy.

Rejestracja jest wymagana, a bardziej szczegółowe informacje zostaną przekazane tylko zarejestrowanym uczestnikom, dlatego każdy chętny proszony jest o rejestrację pod tym linkiem.

„Czas na świętowanie po ciężkiej pracy! Tym razem zachowując bezpieczny dystans z naszymi transgranicznymi przyjaciółmi, jednocześnie pozostając bardzo blisko, czyli razem. Razem już od 30 lat!” – czytamy na stronie Interreg.