Pomóżmy dla malutkiej Milany!

Drodzy Przyjaciele, zwracam się do Was błagając o pomoc!

Naszej malutkiej zaledwie 4 miesięcznej córeczce Milanie 26 listopada lekarze zdiagnozowali ciężką, rzadko występującą chorobę genetyczną –1 typu spinalną atrofię mięśni. Ta choroba przejawia się w taki sposób, ze w organizmie Milany umierają komórki, które są odpowiedzialne za pracę mięśni. Komplikacje tej strasznej choroby uszkadzają cale ciało dziecka. U Milany stale słabnie fizyczna siła mięśni, ona nie trzyma główki, nie może się przewrócić, jej nóżki prawie bezwładne, w przyszłości może nie siedzieć i nie chodzić.

Choroba Milany jest nieuleczalna, leki pomagają zatrzymać jej progresowanie. Czekamy na państwowe finansowanie leków, które kosztują setki tysięcy euro. To są stałe iniekcje do kręgosłupu z narkozą. Jeżeli nie leczyć dziecko, ono nie dożyje do 2 lat.

Jestem w dekrecie, naszych dochodów rodzinnych na pewno nie wystarczy, aby pokryć wszystkie dla Milany potrzebne środki, po 3 latach dekretu do pracy wrócić nie będę mogła. Musimy zachować szczególną ostrożność, ponieważ Milana nie może zachorować na inne infekcje, które by jeszcze bardziej skomplikowało jej leczenie. Przed nami leczenie szpitalne, jeżdżenie na różne zabiegi i rehabilitacje, wizyty prywatne u specjalistów, jak również różne terapie w domu.

Będziemy bardzo wdzięczni za każdy, nawet najmniejszy przelew na poniższe konto:

Gavėjas: Greta Miliun,

Sąskaitos Nr. LT237300010160637365, Swedbankas

W naznaczeniu proszę wskazać: Pagalba Milanai