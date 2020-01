Polskie premiery: Najbardziej wyczekiwane filmy miesiąca

vdu

Wszystko dla mojej matki to fabularny debiut Małgorzaty Imielskiej. Jest to opowieść o dorastaniu, osamotnieniu, przemocy i kobiecości. Film opowiada historię buntowniczej siedemnastolatki przebywającej w zakładzie poprawczym. Jako dziecko bohaterka została odebrana matce i niefortunnie adoptowana. W przeciwieństwie do innych dziewczyn nie chce w zamian za papierosy świadczyć dozorcom usług seksualnych. Jedynym jej marzeniem jest odzyskanie matki. W tym celu zawzięcie trenuje lekkoatletykę, mając nadzieję iż dzięki sukcesom uda się ją odnaleźć. Film zdobył już między innymi wyróżnienie oraz nagrodę publiczności podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Polska premiera filmu odbyła się 3 stycznia.

Nasza mała Polska to film opowiadający o młodych adeptach polonistyki na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. Jednym z obowiązkowych zadań studentów drugiego roku jest wystawienie sztuki teatralnej w języku polskim. Młodzi Japończycy z ekscytacją wkraczają w dorosłe życie, jednak ich zapał gaśnie, gdy muszą zderzyć się z ciemną rzeczywistością. Dokument Mateja Bobrika mówi nie tylko o nauce języka, lecz przedstawia także słodko-gorzki smak dorastania. Słowacki reżyser obserwuje, jak młodzi ludzie lądują w dużych korporacjach, a nauka dziwacznego języka staje się dla nich najbardziej bezużyteczną rzeczą, jaką kiedykolwiek wybrali. Polska premiera filmu odbędzie się 24 stycznia.

Psy 3. W imię zasad to już trzecia odsłona kultowego filmu reżyserii Władysława Pasikowskiego. Pierwsze dwie stały się olbrzymimi hitami, a prowadzone dialogi na stałe weszły do potocznego języka. Głównymi bohaterami filmu są funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Franz Mauer i policjant Waldemar „Nowy” Morawiec. Ten pierwszy po latach wychodzi z więzienia i wkracza w zupełnie nieznany mu świat. Widzowie zobaczą, w jaki sposób mężczyzna odnajdzie się w nowej rzeczywistości i czy uda mu się dokończyć wszystkie pozostawione przez lata sprawy. Kulminacją stanie się spotkanie obu bohaterów. Premiera zaplanowana jest na 17 stycznia 2020 roku.

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa opowiada historię najniebezpieczniejszego gangstera w Polsce. Władza, bycie ponad stan i pieniądze są dla niego priorytetem. W latach 70. wspólnie z przyjacielem buduje własną armię opartą na przemocy. Szybko odkrywa, iż daje to duże możliwości zarobku i dawkę adrenaliny. Historia przedstawia prawdziwe oblicze polskich mafiosów posiadających kontrolę nad całym krajem. Finał nie jest jednak stereotypowo napisany krwią. Reżyser Maciej Kawulski pokazuje, iż czasem słowo potrafi zranić mocniej niż kula, a przyjaźń i miłość mogą wyleczyć nawet w najtrudniejszych momentach. Premiera filmu odbyła się 3 stycznia.