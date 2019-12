Polskie premiery: Najbardziej wyczekiwane filmy miesiąca

vdu

Pan T. wyreżyserowany przez Marcina Krzyształowicza na podstawie scenariusza Andrzeja Gołdy zdobył już Nagrodę Główną na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage”. Akcja filmu opowiada historię ignorowanego przez środowisko literata. Mężczyzna utrzymuje się głównie z korepetycji, które pogrążają go w romans z uczennicą. Życie głównego bohatera zaczyna nabierać jednak tempa, gdy za nielegalną działalność donosi na niego jego największy wielbiciel. Władze stalinowskie zaczynają go podejrzewać o zamiary wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki i śledzą każdy jego krok. W rolach głównych występują Paweł Wilczak, Sebastian „Stanki” Stankiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Jerzy Bończak i Katarzyna Warnke. Film wejdzie na ekrany polskich kin 25 grudnia.

Oficer i szpieg reżyserii Romana Polańskiego stał się już przebojem francuskich kin. Po zaledwie jednym dniu wyświetlania zgromadził ponad 46 tys. widzów. Głównym motywem filmu jest oskarżenie francuskiego oficera o zdradę stanu i zesłanie go na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej. Nowy szef wywiadu odkrywa jednak, iż dowody przeciwko skazanemu zostały sfałszowane. Bohater próbuje ujawnić prawdę, tym samym zmieniając bieg historii i wywołując skandal na skalę międzynarodową. Jak twierdzi sam autor, film odwołuje się również do teraźniejszości, w której dotychczas mają miejsca prześladowania mniejszości, absurd środków bezpieczeństwa, tajne trybunały wojskowe, ukrywanie faktów i fake newsy. W polskich kinach premiera produkcji odbędzie się 27 grudnia.

Futro z misia to polska komedia reżyserii Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego. Na ekranach widzowie zobaczą aktorską śmietankę znaną z produkcji „Chłopaki nie płaczą”. Wśród aktorów znaleźli się m.in. Michał Milowicz, Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz, Bohdan Łazuka oraz Edward i Olaf Lubaszenko. Fabuła skupia się na losach podhalańskiej mafii, która podczas akcji kradzieży marihuany trafia na 120 kilogramów ziołowej herbaty. Polscy widzowie o finale przekrętu dowiedzą się już 25 grudnia.

Serce do walki to pozycja obowiązkowa dla miłośników boksu. Film reżyserii Kacpra Anuszewskiego opowiada historię młodego mężczyzny, który bierze udział w nielegalnych walkach, by zdobyć pieniądze na operację dla skaleczonego w dzieciństwie brata. Pech chce, iż musi stanąć na ringu z winnym kontuzji. W otoczeniu są ludzie, którzy robią wszystko, by bohater poniósł porażkę. Światowa premiera filmu odbędzie się 9 grudnia.