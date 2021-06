Polski samolot zatrzymany na lotnisku w Rosji

W poniedziałek rosyjskie służby bezpieczeństwa aresztowały byłego dyrektora organizacji Otwarta Rosja.

Andrej Piwowarow znajdował się na lotnisku Pułkowo w Petersburgu, na pokładzie samolotu linii PLL LOT. Miał udać się do Warszawy lotem LO686, start maszyny planowany był na godz. 18:20.

O zatrzymaniu poinformował sam opozycjonista, któremu udało się opublikować wpis w mediach społecznościowych. Jak czytamy: „Właśnie wyciągnęli mnie z samolotu w Pułkowie. Leciałem na urlop. Nie było żadnych problemów przy przejściu kontroli celnej, żadnych pytań. Rozpoczęło się już kołowanie, gdy samolot nagle się zatrzymał. Podjechali policjanci i mnie wyprowadzili. Jestem teraz w oddziale FSB na lotnisku Pułkowo”.

Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково pic.twitter.com/GKcAvqepr3 — Андрей Пивоваров (@brewerov) May 31, 2021

Zdaniem koordynatorki służby prawnej Otwartej Rosji, mec. Burakowej, śledztwo ws. Piwowarowa wszczęto w oparciu o art. 284.1 Kodeksu karnego FR, który dotyczy działalności w Rosji zagranicznych lub transnarodowych organizacji pozarządowych, które zostały uznane za „niepożądane”.

Burakowa wskazała, że w jej ocenie, we wtorek dojdzie do przetransportowania opozycjonisty do syberyjskiego Krasnojarska, gdzie przesłuchania będą kontynuowane.

W 2017 roku, Otwarta Rosja została uznana za „organizację niepożądaną” w kraju rządzonym przez Putina.

Organizacja ta dążyła do zjednoczenia wszystkich sił proeuropejskich w Rosji w celu stworzenia zespolonej, anty-putinowskiej opozycji.

Piwowarow odpowie najprawdopodobniej za kontynuowanie działalności Otwartej Rosji. Grozi mu od dwóch do sześciu lat kolonii karnej.