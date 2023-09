Polski minister Telus: w przyszłym tygodniu spotkanie dotyczące tranzytu zboża przez Litwę

Szef polskiego resortu rolnictwa w środę online rozmawiał z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Minister dodał, że w najbliższych tygodniach dojdzie do następnego spotkania ze stroną ukraińską.

Robert Telus zapowiedział również, że na początku przyszłego tygodnia odbędzie się spotkanie dotyczące „(…) tranzytu litewskiego, żeby jak najszybciej tę sprawę już zakończyć, żeby w tym tranzycie pomóc”.

Stwierdził też, że „bardzo cieszy się” z rozmów ze stroną ukraińską i z tego, że są budowane mechanizmy na przyszłość.

„To jest nasza odpowiedzialność – Polski, krajów przyfrontowych, Ukrainy, a przede wszystkim odpowiedzialność Unii Europejskiej, żeby zbudować mechanizmy, które zabezpieczą nasze rynki, zabezpieczą nawet rynki Unii Europejskiej, nie tylko Polski, i pozwolą na to, żeby to zboże pojechało tam, gdzie go brakuje, tam gdzie jechało przed wojną, żeby nie spowodować kolejnej destabilizacji światowej” – powiedział Telus.

Dodał, że ma nadzieję, iż po tych twardych decyzjach, które Polska podejmuje, Unia Europejska również zrozumie jej kierunek działania. „I będziemy wspólnie budować te mechanizmy” – podkreślił.

Wskazał, że Polska popiera pomysł komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, że jeżeli będzie potrzeba, to Unia do transportu zboża by dopłaciła, „żeby zboże pojechało tam, gdzie powinno pojechać”. „To jest bardzo ważna rzecz” – podkreślił Telus.