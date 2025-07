Polski astronauta wróci do Polski w czwartek

„Dziękujemy przyjaciołom i najbliższym, którzy przyjechali do Kolonii. I Wam za wiadomości i każde dobre słowo. Te ostatnie tygodnie to Wasza historia” – napisał w sieci Uznański-Wiśniewski w poście ilustrowanym zdjęciami fotoreportera PAP Leszka Szymańskiego.

I dodał: „Misja trwa – @aleksandrakwisniewska (Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, żona astronauty i posłanka KO – przyp. PAP) wraca dziś na posiedzenie Sejmu, a ja adaptuję się z powrotem do Ziemi pod okiem ekspertów ESA”.

„Do zobaczenia w Polsce w czwartek!” – zapowiedział.

Po powrocie z orbity Uznański-Wiśniewski trafił 16 lipca do Kolonii, gdzie mieści się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów ESA. Tam, w ośrodku Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) „Envihab”, przechodzi rehabilitację, a zespół medycyny kosmicznej ESA monitoruje jego stan zdrowia i kondycję.

15 lipca członkowie misji Ax-4 – Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski, Amerykanka Peggy Whitson, Węgier Tibor Kapu oraz indyjski pilot Shubhanshu Shukla – wrócili na Ziemię po pobycie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Kapsuła Dragon Grace, którą przylecieli, wodowała w Pacyfiku w pobliżu San Diego w Kalifornii (USA). Załoga Ax-4 spędziła na stacji 18 dni, a w kosmosie w sumie 20 dni (łącznie z podróżą na i z ISS).

Uznański-Wiśniewski, jak zapowiedział po przylocie do Europy, w Polsce spędzi ok. tygodnia, a później poleci do Stanów Zjednoczonych.