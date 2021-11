Polska: migranci zgromadzili się na przejściu granicznym

Dziś rano, podczas odprawy z szefami resortów, Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że Białoruś nie chce konfliktu na granicy i jeśli Polska nie otworzy migrantom korytarza humanitarnego do Niemiec, to białoruskie służby mogą „dostarczyć ich do Monachium” za pomocą samolotów państwowych linii Belavia.

Jak podał białoruski Państwowy Komitet Pograniczny, przed południem migranci “sami zorganizowali się w dużą kolumnę i ruszyli w kierunku przejścia granicznego Bruzgi”.

– Uchodźcy podkreślają swoje wyłącznie pokojowe zamiary i są gotowi na każdy rozwój sytuacji. Na czele kolumny są kobiety z malutkimi dziećmi. Białoruscy pogranicznicy kontynuują zapewniać bezpieczeństwo i porządek zarówno w obozie, jak i na trasie kolumny uchodźców – czytamy na stronie Komitetu.

Według białoruskich służb, do rana do obozu przybywali nowi migranci, których łącznie zebrało się ponad 2100.

Zdjęcia i nagrania publikują media państwowe i niezależne. Na jednym z nich widać idących przez las migrantów.

Tydzień temu propagandyści z reżimowych mediów Łukaszenki pojawili się w obozie przy #Kuźnicy tuż po migrantach. Teraz liczną grupą towarzyszą kolumnie od początku.



Nagranie z propagandowych białoruskich mediów, na którym migranci przemieszczają się z obozu na przejście 👇 pic.twitter.com/KplOAqWAGN — Biełsat (@Bielsat_pl) November 15, 2021

Na kolejnym nagraniu opublikowanym przez państwowe media białoruskie widać, jak kolumna forsuje ogrodzenie. Materiał może sugerować, że migranci pokonali granicę z Polską, jednak jest to płot przy białoruskim punkcie odpraw.

‼ Migranci przedarli się przez białoruską część ogrodzenia na przejściu granicznym #KuźnicaBryzgi



Takie nagranie pojawiło się w państwowych białoruskich mediach 👇 pic.twitter.com/O3hPIXAwAe — Biełsat (@Bielsat_pl) November 15, 2021

Na innym migranci siedzą na ziemi przed ogrodzeniem z drutu kolczastego. Po drugiej jego stronie zgromadzone są siły polskiej policji ze sprzętem.

Po dojściu kolumny do przejścia granicznego polskie Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że ludzi ci są instrumentalnie wykorzystywani przez służby reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez Białoruś. Migranci, głównie kobiety i dzieci są zmuszane do podejścia pod ogrodzenie, by białoruskie media mogły przygotowywać swoje propagandowe materiały pic.twitter.com/y8TCMxf62r — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Jak podało MON, nad granicą słychać też oddawane przez białoruskie służby strzały z broni automatycznej.

Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Z materiałów wideo publikowanych przez polskie służby wynika, że liczba migrantów sprowadzanych przez białoruskie służby na przejście graniczne Kuźnina-Bruzgi szybko rośnie.

Coraz większe grupy migrantów są ściągane pod przejście graniczne w Kuźnicy przez białoruskie służby. pic.twitter.com/njYkW0dSut — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Dziś w nocy jeden z migrantów przebywających w obozu pod Kuźnicą powiedział Radiu Swaboda, że młodzi mężczyźni są przez białoruskie służby przygotowywani do siłowego przełamania zasieków granicznych. Według rozmówcy Swabody, większość mieszkańców obozu nie jest skłonna do szturmu granicy i chciałaby przejść ją pokojowo.