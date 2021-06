Pogorszył się stan zdrowia Andżeliki Borys. Prezes ZPB zgadza się na wyjazd do Polski

Stan zdrowia Andżeliki Borys miał się pogorszyć w areszcie w Żodzinie. Według Agnieszki Romaszewskiej-Guzy, prezes Związku Polaków na Białorusi zaobserwowała też zaostrzenie niepokojących objawów związanych z wcześniej leczoną chorobą kobiecą. Ma także poważne problemy z zębami.

– Według moich informacji, w związku z tym co opisałam, Andżelika ostatecznie zgodziła się na wyjazd do Polski, jednak białoruskie władze wstrzymały go starając się w ten sposób szantażować Andrzeja Poczobuta – napisała szefowa Biełsatu.

W marcu prezes ZPB Andżelika Borys, członkowie zarządu organizacji Andrzej Poczobut, Maria Tiszkowska i Irena Biernacka oraz dyrektorka polskiej szkoły społecznej w Brześciu Anna Paniszewa zostali aresztowani i oskarżeni o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i propagowanie nazizmu. Rzekomo mieli to robić poprzez imprezy dla polskiej młodzieży poświęcone polskiemu podziemiu na Grodzieńszczyźnie i Ziemi Brzeskiej. Z artykułu białoruskiego kodeksu kanego grozi im nawet 12 lat kolonii karnej.

Na przełomie maja i czerwca, Paniszewa, Biernacka i Tiszkowska zostały wywiezione do Polski. Propozycję odzyskania wolności w zamian za emigrację odrzucił wówczas Andrzej Poczobut. Podobną deklarację miała wtedy złożyć Andżelika Borys.