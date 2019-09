Podsiadło: Warto przypomnieć czasy, kiedy smartfon nie był niezbędnikiem

vdu

Przed kilkoma dniami w sieci można było podziwiać najnowszy teledysk artysty, w którym wystąpiły gwiazdy polskiej sceny – Maja Ostaszewska, Tomasz Kot, Kasia Smutniak, Łukasz Simlat, Aleksandra Domańska, Michał Żurawski i Wojtek Żołądkowicz. Obsada teledysku nie jest przypadkowa – ci sami aktorzy zagrają w filmie ,,(Nie)znajomi”, który ukaże się w kinach 27 września.

– Z Tadeuszem Śliwą, reżyserem filmu, miałem okazję współpracować już wielokrotnie. Z pozostałymi członkami ekipy producenckiej też miałem okazję poznać się wcześniej, więc proces dołączenia do projektu przebiegł bardzo naturalnie. Choć na początku rozmawialiśmy o współpracy w warstwie muzycznej, ostatecznie skończyło się na tym, że dołączyłem do filmu jako producent. Jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego, mamy naprawdę wspaniałą obsadę i po prostu bardzo dobry film. To z pewnością dopiero początek mojej przygody ze światem filmu – mówi Dawid.

Podsiadło wystąpi w filmie jako jeden z koproducentów. W wywiadach piosenkarz przyznaje, że nigdy nie marzył o tym, aby stać się producentem filmowym, aczkolwiek zawsze miał marzenie, by zagrać w filmie.

Produkcja filmowa ,,(Nie)znajomi” opowiada o grupie przyjaciół, którzy podczas kolacji decydują się zagrać w niewinną grę. Do zakończenia spotkania wszyscy muszą ujawniać wiadomości, które przychodzą na ich telefony, rozmowy natomiast mają się odbywać w trybie głośnomówiącym. Na pozór niewinna gra obróci ich wieczór do góry nogami.

– To historia o ludziach, przyjaźni, relacjach międzyludzkich, tajemnicach i o tym, że warto rozmawiać ze sobą w związkach, niekoniecznie tych romantycznych – podkreśla Podsiadło.

Film zapowiada teledysk Dawida do piosenki ,,Najnowszy klip”. Bohaterowie w nim są uzależnieni od mediów społecznościowych. Niezależnie od tego, dokąd idą – bombardują ich powiadomienia na telefonach. Wymownie odzwierciedlają to emotikonki, które zalewają ich na każdym kroku. Ogromne wrażenie robi również to, że bohaterowie ze sobą nawet nie rozmawiają. Dialogi odbywają tylko dzięki nowoczesnym technologiom.

Według najnowszych badań CBOSu 92% Polaków korzysta z telefonów komórkowych. Sto procent badanych przyznaje, że korzysta z komórek do połączeń telefonicznych, natomiast 78% do wysyłania SMS. Osoby poniżej 18. roku życia wysyłają miesięcznie aż ponad trzy tysiące wiadomości. Dzisiejsze smartfony zamieniają użytkownikom nie tylko aparat fotograficzny czy radio, lecz również notatnik, kalkulator latarkę, a nawet portfel.

– Nie chcemy mówić, że warto wyrzucić telefon i zamieszkać w dżungli, ale warto zwrócić uwagę na to, ile czasu spędzamy z telefonem i postarać się przypomnieć czasy, kiedy smartfon nie był niezbędnikiem, gdy wystarczyły klucze i portfel – tłumaczy piosenkarz.

Teledysk kończy się sugestywnym napisem: ,,Ponad połowa z nas nie rozstaje się z telefonem komórkowym przez co najmniej 13 godzin w ciągu doby. Niezależnie od tego, czy go używa czy nie”.

Producenci telefonów ostatnio zwracają uwagę na czas, spędzany przez użytkownika przed ekranem telefonu. Firma Apple w najnowsze uaktualnienie urządzeń mobilnych wdrożyła funkcję, która pozwala na śledzenie czasu, spędzanego przed ekranem urządzenia. Pozwala to na ustawianie limitów dziennych, bowiem aplikacja co tydzień wysyła raport, w którym wskazuje ile czasu użytkownik poświęca na określone aplikacje. Zdaniem pracowników Apple, ta funkcja ma pomóc użytkownikom ograniczyć czas, spędzany przed ekranem telefonów.

,,(Nie)znajomych” można będzie oglądać w polskich kinach od 27 września.