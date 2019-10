Podsiadło, Peja i Piłsudski: Kampanie profrekwencyjne w Polsce

vdu

Miasta idą na rekord

Zmobilizować mieszkańców stolicy zdecydował również prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Przed głosującymi postawił wyzwanie pobicia wyniku z wyborów samorządowych. Frekwencja wówczas wyniosła 67 procent. Zapewnił, iż w zamian w weekend po wyborach (19-20 października) wybrane placówki kultury i miejskie obiekty sportowe zostaną udostępnione Warszawiakom bezpłatnie. Podobną drogą poszedł też Gdańsk oraz Poznań.

Artyści dla demokracji

Akcję ponadpartyjną zainicjowała również Fundacja imienia Stefana Batorego. W kampanii „Zabierz głos, bo go stracisz” wybitni fotografowie z różnych pokoleń uwiecznili na zdjęciach znane osobowości w czerwonych kwadratach symbolizujących oddany głos. Na plakatach można zobaczyć profesorów Adama Strzembosza i Wandę Stawską, piosenkarzy Dawida Podsiadły i Krzysztofa Zalewskiego, aktorów Julię Wieniawą, Anitą Sokołowską i Mateusza Damięckiego, dziennikarza Maxa Cegielskiego oraz youtubera Rafała Masnego. Dodatkowo każdy użytkownik Facebooka może ustawić specjalną nakładkę na swoje zdjęcie profilowe i podać pomysł dalej.

W ramach społecznego projektu do głosowania zachęcają róznież znani raperzy. Wizerunkami artystów oplakatowane zostały Warszawa i Kraków. Udział w projekcie wzięli Borixon, Young Igi, Jan-Rapowanie, Kizo, Otsochodzi, Peja, Sokół, Taco Hemingway oraz Żabson. „Ja głosuję. I to nie w Polsce, bo będę wtedy w USA. Ty też się rusz. Nie obchodzi mnie na kogo, to twoja sprawa, nie mówię Ci jak żyć. Ale nie olewaj.”– na swoim Instagramie pisze Wojciech Sosnowski znany także jako Sokół.

Z własną kampanią ruszyła też stacja telewizyjna Comedy Central Polska. W jej ramach stworzono spoty, w których do wzięcia udziału w wyborach namawiają znani aktorzy przebrani w wybitnych polaków takich jak Józefa Piłsudskiego, Marię Skłodowską-Curie, Mikołaja Kopernika czy króla Zygmunta Starego.

Czas na młodych

Jak wynika z sondażu late poll zrealizowanego przez Ipsos, frekwencja wśród wyborców w wieku od 18 do 29 lat podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego wynosiła zaledwie 27,6 procent. Istnieje zatem potrzeba wzmacniania świadomości społecznej wśród tej grupy. W tygodniu przed wyborami uczniowie 926 szkół podstawowych i ponadpodstawowych wezmą udział w symulacji wyborów. W placówkach uczestniczących tworzone będą komisje oraz lokale wyborcze, a uczniowie będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia.

Odpowiedzialność społeczna

Do pójścia na wybory zachęca również sektor prywatny. Do akcji włączyła się między innymi księgarnia „Bajkowierszownia i Mali Moi”. W przypadku pobicia rekordu frekwencyjnego wybranymi książkami nagrodzą pierwsze 10 osób, którzy zgłoszą się pod postem na Facebooku. Warszawski teatr 6.piętro zapowiada natomiast rozdanie bezpłatnych biletów dla tylu osób, ile procent frekwencji zostanie osiągniętych.