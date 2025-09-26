Poczta Litewska inwestuje 4,4 mln euro w paczkomaty

Od połowy września do listopada spółka zamontuje 232 nowe paczkomaty: 63 na Litwie, 50 na Łotwie i 119 w Estonii. Równolegle zostanie rozbudowanych ok. 160 działających już urządzeń „LP Express” i „Unisend” poprzez instalację ponad 600 dodatkowych modułów i blisko 6 tys. nowych skrytek – poinformowała firma w piątek.

– Inwestycje w rozwój sieci w regionie nie tylko zwiększą dostępność paczkomatów, lecz także otworzą nowe możliwości dla e-biznesu. Każdy nowy paczkomat (…) wzmacnia pozycję Poczty Litewskiej na rynkach państw bałtyckich – oświadczył dyrektor generalny spółki Kastytis Valantinas.

– To ważny krok we wzmacnianiu infrastruktury regionów i zmniejszaniu dysproporcji między miastami a obszarami wiejskimi – dodał minister łączności Juras Taminskas.

Do końca roku paczkomaty „LP Express” po raz pierwszy pojawią się w 13 miejscowościach: Jonučiai II, Ramučiai, Viduklė, Gelgaudiškis, Kowalczuki, Stare Troki, Jieznas, Vydmantai, Kairiai, Kretingalė, Kvėdarna, Šveicarija i Darbėnai.

Po instalacji łączna sieć paczkomatów Poczty Litewskiej przekroczy 1460 urządzeń, z czego ponad 500 stanowić będą paczkomaty „LP Express” na Litwie. Ten ostatni segment będzie etapowo rozszerzany także w mniejszych miejscowościach od 2026 r. do końca 2028 r., a listy lokalizacji mają być ogłaszane corocznie od I kwartału 2026 r.

Spółka testuje również nowe rozwiązania technologiczne, które mają przyspieszyć zwiększanie dostępności sieci w regionach.

W pierwszym półroczu br. Poczta Litewska dostarczyła w krajach bałtyckich blisko 10 mln przesyłek przez paczkomaty i kurierów – to o 70 proc. więcej niż rok wcześniej.