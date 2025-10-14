Po posiłku chce ci się spać? Co to mówi o twojej diecie

Jak wyjaśnia farmaceutka „Eurovaistinės” Fausta Barisevičienė, senność po jedzeniu to naturalna reakcja organizmu na proces trawienia.

„Po posiłku dochodzi do wahań poziomu cukru we krwi – zwłaszcza gdy danie było bogate w szybkie węglowodany. Nagły wzrost glukozy, a potem jej spadek mogą powodować senność, spadek koncentracji, a nawet lekką apatię” – mówi ekspertka.

Dieta ma znaczenie

Zjawisko to, podkreśla farmaceutka, jest dość częste i wynika zarówno z fizjologii, jak i nawyków. Podczas trawienia część krwi i energii „przekierowywana” jest do przewodu pokarmowego, a inne funkcje – m.in. praca mózgu – nieco zwalniają. Jeśli jednak zmęczenie po posiłkach powtarza się często lub jest silne, może świadczyć o niezrównoważonej diecie.

„Wysoka zawartość tłuszczu lub cukrów prostych sprzyja gwałtownym skokom i spadkom glukozy, przez co poziom energii szybko opada. Jeżeli po każdym posiłku czujemy się ociężali, to znak, że organizm ma trudność z przetwarzaniem zjedzonego jedzenia. Warto wtedy przejrzeć wielkość porcji i skład posiłków – więcej białka i błonnika pomaga utrzymać stabilniejszy poziom energii” – zaznacza Barisevičienė.

Kiedy to sygnał ostrzegawczy

Choć senność po jedzeniu najczęściej mieści się w normie, bywa, że wskazuje na problemy z regulacją energii.

„Niepokój powinny budzić objawy takie jak kołatanie serca, zawroty głowy czy potliwość po posiłku – mogą one świadczyć o wahaniach glikemii lub zaburzeniach działania insuliny” – tłumaczy farmaceutka.

Inne symptomy – wzdęcia, ciężar w żołądku, kłopoty z koncentracją – często wiążą się z nietolerancjami pokarmowymi, niedoborem enzymów trawiennych albo po prostu zbyt dużymi porcjami.

„Jeśli po jedzeniu czujemy się ociężali, mamy trudność ze skupieniem lub stale nas ciągnie do słodyczy, to znak, że dieta nie jest zbilansowana. Warto obserwować, które produkty wywołują takie reakcje, i skonsultować się z lekarzem – czasem w tle są zaburzenia tarczycy, anemia czy nietolerancje pokarmowe” – dodaje.

Co pomaga na „poposiłkową” drzemkę

Kluczowe jest nie tylko co jemy, ale też kiedy i jak. Senność może nasilać zbyt duża porcja, szybkie tempo jedzenia oraz dania ciężkostrawne – tłuste lub z dużą ilością węglowodanów prostych. Praktyczne wskazówki:

stawiać na warzywa, produkty pełnoziarniste oraz źródła białka (ryby, rośliny strączkowe, chude mięso);

ograniczać cukry proste (biały chleb, słodycze, słodkie napoje), które powodują szybkie skoki glukozy i późniejszy spadek energii;

zamiast 2–3 obfitych posiłków wybrać kilka mniejszych – układ trawienny będzie mniej obciążony, a energia bardziej stabilna;

po jedzeniu nie kłaść się – lepszy będzie lekki spacer, który poprawi krążenie i ułatwi trawienie. Krótki odpoczynek jest w porządku, ale leżenie zaraz po posiłku może pogorszyć trawienie i nasilić senność.

Wniosek: okazjonalna senność po jedzeniu jest normalna. Jeśli jednak towarzyszy jej szereg dolegliwości lub pojawia się po każdym posiłku, to sygnał, by przyjrzeć się diecie i – w razie potrzeby – skonsultować z lekarzem.