Płock: Wkrótce ruszają obchody 90. rocznicy pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego

Jak zapowiedział rektor płockiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. dr Tomasz Brzeziński, jubileuszowe obchody zainauguruje tam m.in. otwarcie wystawy poświęconej św. Faustynie Kowalskiej „U źródeł Bożego Miłosierdzia”, natomiast w marcu ruszy comiesięczny cykl spotkań „Rozmowy o Miłosierdziu”, których bohaterami będą świadkowie Bożego Miłosierdzia.

„Jezus wybrał to miejsce nie tylko dla siostry Faustyny, ale również dla wielu ludzi, którzy Jezusa potrzebują. I my tych ludzi chcemy zaprosić, bo chcemy im coś dać, dać pozytywne doświadczenie, doświadczenie spotkania z Jezusem, którego gdzie indziej być może jest trudniej znaleźć” – powiedział ks. dr Brzeziński podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Podkreślił, że ważnym elementem obchodów będzie akcja „Smak Miłosierdzia”, w ramach której 22. dnia każdego miesiąca przed płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia będzie można kupić „bułki świętej siostry Faustyny”, a uzyskane w ten sposób fundusze zostaną następnie przeznaczone na paczki żywnościowe dla ubogich.

Ks. dr Brzeziński wspomniał także, że w związku z jubileuszowymi obchodami w Niedzielę Miłosierdzia wyruszy w trasę po diecezji płockiej, a także po parafiach w innych regionach Polski, mobilna ekspozycja ukazująca życie św. Faustyny Kowalskiej oraz historię jej płockich objawień Jezusa Miłosiernego. W programie rocznicowych wydarzeń znajdą się też m.in. ogólnopolskie rekolekcje dla księży, które odbywać się będą na przełomie czerwca i lipca.

Siostra Jolanta Pietrasińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku podkreśliła, że objawienia św. Faustyny Kowalskiej są dla wszystkich zadaniem i odpowiedzialnością. „Myślą przewodnią całego roku obchodów, które rozpoczniemy za kilka dni, 22 lutego, są słowa: +Odkryj miejsce, które wybrał Jezus+. To światło i wezwanie do tego, żeby poznać nie tylko to miejsce, gdzie objawił się Pan Jezus, ale przyjąć Orędzie o Bożym Miłosiernym i zapoznać się z jego znaczeniem” – zaznaczyła siostra Pietrasińska.

I dodała: „Trudno kochać Boga, uznawać Go za obecnego w swoim życiu, jeżeli Go nie znamy. A przecież, jeżeli tylko chcemy, możemy Go poznać. On się przed nami nie ukrywa”.

Św. Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec koło Kutna (50 km od Płocka, obecnie woj. łódzkie). W wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia w Warszawie. W 1930 r. przybyła do klasztoru w Płocku. Do dziś zachował się na tamtejszym Starym Rynku budynek dawnej przyklasztornej piekarni i sklepu, gdzie pracowała późniejsza święta.

To właśnie w Płocku w swej klasztornej celi 22 lutego 1931 r. św. Faustyna doznała pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego. Wydarzenie to opisała w swym „Dzienniczku”, który powstawał w latach 1934-38: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady /…/. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: +Jezu, ufam Tobie+. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”.