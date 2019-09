Pijesz herbatę – pijesz plastik

vdu

Choć wielu konsumentów, obawiając się rosnącej obecności plastiku w środowisku i żywnosci, rezygnuje np. z talerzy czy sztućców jednorazowego użytku, to jednak niektórzy producenci herbaty zastępują papierowe torebki plastikowymi. Montrealscy naukowcy zaczęli w laboratorium parzyć torebki herbaty, żeby sprawdzic, co dzieje się z plastikiem torebki w 95 st. Celsjusza, czyli w tej temperaturze wody, której używać się powinno do parzenia herbaty.

„Wykazaliśmy, ze zaparzenie jednej torebki herbaty w 95 st. C. powoduje wydzielenie do szklanki wody ok. 11,6 mld mikrocząsteczek plastiku i ok. 3,1 mld nanocząsteczek” – poinformowali naukowcy. Cząsteczki znalezione w zaparzonej herbacie – to tworzywo, z jakiego produkowane sa butelki na napoje.

Naukowcy podkreślają, że „obecnie zdrowotne skutki spożycia cząsteczek plastiku nie są znane, ale nowe badanie (…) sugeruje, że potrzeba dalszych analiz”. Zespół naukowców nie sprawdzał skutków picia plastiku na ludziach, ale przetestował skutki trafienia takich cząsteczek do organizmu na dafniach – wodnych organizmach standardowo używanych w studiach nad środowiskiem. Choć zwierzęta przeżyły, stwierdzono u nich zniekształcenia anatomiczne i anormalne zachowania.