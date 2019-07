Pij jogurt, nie będziesz chorował na raka jelita grubego

vdu

Taką korzystną zależność zauważono u mężczyzn wypijających co najmniej dwie porcje tego napoju dziennie – informują amerykańscy specjaliści na łamach pisma „Gut”.

Jeden z autorów badania dr Yin Cao z Washington University School of Medicine w St. Louis twierdzi, że wskazują na to obserwacje przeprowadzone wśród 32,6 tys. Amerykanów i 55,7 tys. Amerykanek poddanych badaniu z użyciem kolonoskopii w latach 1986-2012. Co cztery lata analizowano styl życia tych, w tym również sposób odżywiania się.

Stwierdzono, że gruczolak, łagodny nowotwór, z którego może się rozwinąć guz złośliwy, wykryto u 5,8 tys. mężczyzn oraz 8,1 tys. kobiet. Porównano mężczyzn, którzy pili regularnie jogurt z tymi, którzy tego nie robili. Okazało się, że u tych, którzy wypijali co najmniej dwa jogurty dziennie, o 19 proc. rzadziej występowała najbardziej powszechna postać gruczolaka (adenoma). Te osoby o 26 proc. mniej były narażone na najgroźniejszą jego odmianę, najbardziej podatną na uzłośliwienie. Jednak podobnej zależności nie stwierdzono wśród kobiet.

Nie ma pewności, w jaki sposób jogurt zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, jednego z najczęściej występujących nowotworów. Podejrzewa się, że sprzyja on powstawaniu w jelitach korzystnej flory bakteryjnej, zmniejszającej ryzyko rozwoju raka.

Z innych badań wynika, że ryzyko raka jelita grubego może zmniejszać zawarty w produktach mlecznych wapń. Dr Graham Colditz z Alvin J. Siteman Cancer Center w Saint Louis uważa jednak, że w badaniach tych uwzględniono ten czynnik i wydaje się, że u badanych mężczyzn mniejsze ryzyko tego nowotwory mogło wynikać jedynie ze spożycia jogurtów.

Specjaliści zwracają uwagę, żeby wybierać jogurt o mniejszej zawartości tłuszczu lub go całkowicie pozbawiony. Cytowana przez Reutersa dietetyk Vandana Sheth z Los Angeles podkreśla, że ryzyko raka jelita grubego zmniejsza dieta bogata w warzywa i owoce. „Należy ograniczyć spożycie czerwonego mięsa, a szczególnie mięsa przetworzonego, np. wędlin, oraz unikać alkoholu” – dodaje.