Piesza Pielgrzymka Pryciuńska

1 sierpnia pod przewodnictwem nowego proboszcza naszej parafii ks. Raimundasa Macidulskasa odbyła się 12. Piesza Pielgrzymka Śladami s. Wandy Boniszewskiej i s. Heleny Majewskiej. Trasę z Bujwidz do Pryciun pielgrzymi z Wileńszczyzny przemierzają co roku, by upamiętnić działalność Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w parafii.