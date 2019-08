Pięć godzin korzystania ze smartfona dziennie zwiększa ryzyko otyłości

vdu

„Dlatego tak ważne jest, aby ogół społeczeństwa był świadomy tego, że chociaż technologia mobilna jest niewątpliwie atrakcyjna ze względu na różnorodne zastosowania, małe rozmiary, komfort oraz dostęp do niezliczonych usług, źródeł informacji i rozrywki, to jednak spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed smartfonem sprzyja siedzącemu trybowi życia i zmniejsza aktywność fizyczną, a to zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci, cukrzycy, chorób serca, różnych rodzajów raka, problemów kostno-stawowych oraz objawów ze strony układu mięśniowo-szkieletowego” – mówi dr Mirary Mantilla-Morrón, główna autorka badania.

Wraz ze swoim zespołem Mantilla-Morrón przeanalizowała przypadki 1060 studentów (700 kobiet i 360 mężczyzn) Wydziału Nauk o Zdrowiu. Badanie prowadzono w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku, a średnia wieku uczestników wynosiła 19 lat (dla kobiet) i 20 lat (dla mężczyzn). Wśród wszystkich panów biorących udział w eksperymencie 36,1 proc. miało nadwagę, a 42,6 proc. nawet otyłość, podczas gdy u pań było to odpowiednio 63,9 proc. oraz 57,4 proc.

Badacze stwierdzili, że ryzyko otyłości wzrastało aż o 43 procent, jeśli dana osoba korzystała ze smartfona pięć lub więcej godzin dziennie. Działo się tak, ponieważ studenci spędzający tyle czasu przed ekranem swojego telefonu byli dwukrotnie bardziej skłonni do picia większej ilości słodkich napojów, jedzenia fast foodów, słodyczy, niezdrowych przekąsek oraz do zmniejszonej aktywności fizycznej. Wyliczono też, że 26 proc. osób z nadwagą i 4,6 proc. osób otyłych spędzało ponad pięć godzin na używaniu swojego urządzeniu.

„Wyniki tego badania pozwalają nam wskazać jedną z głównych przyczyn otyłości – ważnego czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych” – podsumowuje dr Mantilla-Morrón. – Ustaliliśmy również, że czas, który poświęcamy korzystaniu z technologii, w szczególności z telefonów komórkowych, jest ściśle związany z rozwojem otyłości”.