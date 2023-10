Największą uwagę położono na prezentację pt. „Perspektywy sytuacji ekonomiczno-geopolitycznej w strefie

zgniotu”. Prezentację przygotował i przedstawił Artur Płokszto, ekspert w dziedzinie ekonomii i geopolityki.

W trakcie prezentacji omówiono kilka kluczowych kwestii, które wpływają na obecną sytuację gospodarczą i

geopolityczną w Europie. Skoncentrowano się na analizie wzrostu PKB oraz poziomu inflacji w krajach

bałtyckich, Polsce, Rosji i Niemczech. Ta analiza ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, pomagając im

zrozumieć aktualną kondycję gospodarczą regionu.

Artur Płokszto przedstawił również prognozy Europejskiego Banku Centralnego (ECB) dotyczące sytuacji

ekonomicznej w Europie. Te prognozy stanowią istotne narzędzie dla przedsiębiorców, wspomagając ich

podejmowanie mądrych decyzji inwestycyjnych i biznesowych.

Spotkania takie, jak to organizowane przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, stanowią doskonałą

okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorcami oraz ekspertami. Pozwalają one również na

lepsze zrozumienie bieżącej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej, co jest kluczowe dla sukcesu działalności

gospodarczej. Prezentacja Andrzeja Płokszto na temat perspektyw ekonomiczno-geopolitycznych była więc

cennym wkładem w poszerzanie wiedzy i analizę dla uczestników spotkania, co może pomóc firmom

podejmować mądre decyzje biznesowe oraz lepiej zrozumieć globalne trendy gospodarcze.