Parlament Europejski poparł nowe przepisy, które wprowadzą w UE cyfrowe prawo jazdy

Obecnie w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej ginie rocznie prawie 20 tys. osób. Nowe przepisy mają pomóc zmniejszyć tę liczbę, m.in. poprzez lepsze szkolenie kierowców. Egzaminy obejmą wiedzę o systemach wspomagania jazdy, zagrożeniach związanych z tzw. martwym polem i korzystaniem z telefonu, a także bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów.

Okres próbny dla nowych kierowców ma trwać co najmniej dwa lata. W tym czasie będą oni podlegać surowszym karom za jazdę po alkoholu, brak pasów bezpieczeństwa lub nieprawidłowe przewożenie dzieci.

Prawo jazdy kategorii B będą mogli uzyskać 17-latkowie, ale do osiągnięcia pełnoletności będą musieli prowadzić samochód wyłącznie pod nadzorem doświadczonego kierowcy.

Aby zaradzić brakowi kierowców zawodowych, nowe unijne przepisy umożliwią uzyskanie prawa jazdy kategorii C od 18. roku życia, a kategorii D – od 21. roku życia.

Nowe regulacje wprowadzają też cyfrowe prawo jazdy, które będzie dostępne w aplikacji mobilnej, obok dokumentu w tradycyjnej formie.

W przypadku cofnięcia lub zawieszenia uprawnień do jazdy autem, informacje o zakazie będą przekazywane pomiędzy krajami UE, co ma umożliwić skuteczniejsze egzekwowanie kar. Dotyczy to najpoważniejszych wykroczeń, takich jak jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków, spowodowanie śmiertelnego wypadku czy przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h.

„Do 2030 roku nowa dyrektywa w sprawie prawa jazdy wprowadzi cyfrowy dokument, a szkolenie kierowców obejmie więcej elementów dotyczących bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów” – podkreśliła po głosowaniu sprawozdawczyni, europosłanka Jutta Paulus (Zieloni).

Przyjęte przepisy wejdą w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na wdrożenie zmian do prawa krajowego.

Nowelizacja jest częścią pakietu bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego celem jest ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach do zera do 2050 r.