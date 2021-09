Para Prezydencka RP złożyła kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II

Para Prezydencka wzięła też wczoraj (14 września) udział w ceremonii wręczenia odznaczenia w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej. Prezydent odznaczył Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego, dyplomatę Sekretariatu Stanu, który w tym roku obchodził 30-lecie pracy.

Dzisiaj Andrzej Duda będzie uczestniczył w XVI spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Rzymie. Odbędą się dwie sesje plenarne: EU on the path to strategic autonomy: responsibilities and opportunities; EU’s contribution to multilateralism in the post – pandemic world oraz spotkanie z dziennikarzami.

Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, odnosząc się do udziału Prezydenta RP w spotkaniu Grupy Arraiolos, zaznaczył, że „przywódcy Europy” dyskutują, w jakim kierunku powinna Wspólnota zmierzać, i w jaki sposób nadać jej nowy impet. Przyznał, że „tutaj jest pewien problem wewnątrz Unii”. – Po Brexicie, po kryzysie uchodźczym 2015 roku, mamy dysonans, różnicę zdań. Natomiast zachowanie Unii i jej siła w zmieniającym się świecie, w którym liczą się ci najwięksi, są bardzo ważne – ocenił. Jak podkreślił, Polska chce być aktywnym członkiem tej dyskusji.