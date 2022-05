Para Prezydencka RP na Międzynarodowych Targach Tulipanów

Małżonka Prezydenta podkreśliła, że jest bardzo wzruszona ceremonią.

„Bardzo serdecznie dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie; jest to wielki honor dla mnie i zaszczyt, że mogę dołączyć do grona moich poprzedników i poprzedniczek, którzy są patronami swoich odmian tulipanów – a są to poprzednie prezydentowe, byli prezydenci, politycy, sportowcy, naukowcy, czy artyści” – powiedziała.

W ramach ceremonii chrztu odbyło się symboliczne podlanie tulipana szampanem oraz podpisanie certyfikatu poświadczającego nadanie imienia tulipanowi. W wydarzeniu wziął udział m.in. przedstawiciel holenderskiej ambasady.

„Kwiat jest przepiękny, jest niezwykły” – powiedziała później w rozmowie z Polską Agencją Prasową Agata Kornhauser–Duda. „To jest odmiana tulipana papuziego strzępiastego; ma niezwykły kolor, bo jest to mieszanka fuksji z czerwienią” – podkreśliła.

Andrzej Duda stwierdził, że w ogrodach Pałacu Prezydenckiego powstanie grządka z tulipanami. „Mam nadzieję, że będziemy mogli wyhodować go u nas w domu. W pałacu prezydenckim na pewno zrobimy grządkę z tymi tulipanami. Na pewno będzie przy nas” – powiedział Prezydent.

Para Prezydencka spotkała się wcześniej z pracownikami Hurtowni Ogrodniczej G. i B. Królik w sortowni cebulek. Następnie Prezydent z Małżonką zwiedzili stoiska wystawców, a także obejrzeli prezentacje rosnących na polu i w firmowej szklarni kwiatów. (PAP/inf. własna (KPRP))