Papież złożył świąteczne życzenia wiernym kościołów wschodnich, zwłaszcza z Ukrainy

Zwracając się do tysięcy wiernych obecnych w południe na placu Świętego Piotra papież powiedział: „Kieruję moje życzenia dla wspólnot kościołów wschodnich, tak katolickich, jak i prawosławnych, które jutro obchodzić będą Narodzenie Pańskie. W sposób szczególny chciałbym, aby dotarły one do braci i sióstr udręczonego narodu ukraińskiego”.

„Niech narodziny Zbawiciela przyniosą pocieszenie, nadzieję, zainspirują konkretne kroki, które wreszcie będą mogły doprowadzić do zakończenia walk i do pokoju. Módlmy się bardzo za Ukrainę i o pokój” – wezwał.

Franciszek pozdrowił przybyłych na plac w historycznych strojach członków tradycyjnego folklorystycznego orszaku Viva La Befana, organizowanego w uroczystość Trzech Króli. W tym roku przyjechali oni z miejscowości Foligno w Umbrii, a tematem inicjatywy był pokój i solidarność oraz braterstwo między narodami.

„Kieruję moje myśli także do orszaków Trzech Króli, które dziś odbywają się w wielu miastach i wsiach w Polsce” – dodał papież.