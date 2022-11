Papież: wojna na Ukrainie jest świętokradcza, trzeba zrobić wszystko, by ją zatrzymać

Wojna na Ukrainie jest świętokradcza, trzeba zrobić wszystko, by ją zatrzymać i otworzyć drogi pokoju - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z delegacją Światowego Kongresu Żydów we wtorek w Watykanie. Wyraził przekonanie, że chrześcijanie i Żydzi muszą wspólnie działać, by uczynić świat „bardziej braterskim”.